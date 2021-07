La Fiorentina saluta Moena con un poker alla Virtus Vecomp Verona. Buona prova corale nell’amichevole più impegnativa del ritiro

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Virtus Verona 4-0 (11′ aut. Sibi, 47′ Saponara, 62′ Milenkovic, 76′ Vlahovic)

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (C); Bonaventura, Bianco, Maleh; Munteanu, Vlahovic, Saponara.

80+1′ Finisce qui la partita, la Fiorentina saluta il ritiro di Moena con il 4-0 contro la Virtus Vecomp Verona

80′ Intervento provvidenziale in area di rigore viola di Milenkovic su Fasan. Palla piena, tutto regolare

79′ Ci prova Saponara con un gran tiro a giro dal limite dell’area, grandissima parata di Sibi che deivia in angolo

76′ DUSAN VLAHOVIC SIGLA IL 4-0!! Grande azione di Venuti che scambia con Bonaventura, il terzino viola crossa rasoterra dalla destra. Vlahovic appoggia comodo in porta

74′ Bianco recupera un bel pallone a metà campo e si invola verso la porta avversaria. Si chiude il primo triangolo con Vlahovic, non il secondo. Poi sfortunato nel rimpallo. Rimessa dal fondo per la Virtus.

72′ Dragowski esce bene con i pugni su un corner pericoloso battuto da Tronchin. Poi la Fiorentina esce bene da una situazione scomoda e riparte con Saponara e Igor

68′ Nella Virtus Vecomp escono Leonardi e Danti, al loro posto Marchesini e Fasan

64′ La Fiorentina gestisce gran parte del possesso palla nella metà campo avversaria, ma la Virtus Verona si chiude bene

62′ MILENKOVIC! TRIS DELLA FIORENTINA! Calcio di punizione vicino alla bandierina del calcio d’angolo: batte Biraghi per il serbo, che stacca imperiosamente di testa e segna il gol del 3-0.

57′ Azione manovrata della Fiorentina, conclusa dal tiro in porta di Bonaventura: blocca senza problemi Sibi.

53′ Dagli sviluppi del calcio d’angolo arriva il colpo di testa di Igor: palla alta.

52′ Vlahovic vicino al gol. Mancino potente dell’attaccante serbo, devia in angolo Sibi.

49′ Ancora Saponara: l’esterno della Fiorentina calcia in porta col mancino. Pallone fuori di poco.

47′ SAPONARA! 2-0 DELLA FIORENTINA! Cross rasoterra di Biraghi per Saponara, che la stoppa e col destro la piazza sul secondo palo.

44′ La Fiorentina subito all’attacco: Saponara sfonda sulla sinistra e la mette dentro, ma la difesa della Virtus Verona respinge il suo cross.

41′ Cominciata la ripresa: nessun cambio in entrambe le squadre.

Le squadre rientrano in questi istanti in campo.

40′ Finisce qua il primo tempo: Fiorentina in vantaggio per 1-0 sulla Virtus Verona.

39′ Saponara si accentra e cerca Lirola sul secondo palo: attento Sibi in uscita.

36′ Fiorentina vicina al 2-0! Munteanu recupera il pallone al limite e prova il tiraggir: pallone fuori di poco.

33′ Bella combinazione tra Munteanu e Bonaventura, ma il rumeno viene anticipato dalla difesa avversaria al momento del tiro in porta.

30′ Scintille tra Igor e Danti, che si è lamentato per un’entrata ritenuta troppo dura da parte del brasiliano.

28′ La Fiorentina tiene in mano il pallone del gioco e prova a creare pericoli al Virtus Verona tramite azioni manovrate.

25′ Azione manovrata della Fiorentina, Munteanu arriva sul fondo ma sbaglia il cross.

22′ Lancio lungo per Vlahovic, che sposta i difensori e davanti al portiere prova il pallonetto che sbatte sulla traversa. Ma il gioco era fermo per fuorigioco del serbo.

19′ Biraghi pennella per Saponara sul secondo palo, che schiaccia di testa: blocca Sibi in due tempi.

14′ Risponde la Virtus con una conclusione di Danti. Respinge bene Dragowski tuffandosi sulla sua destra

11′ BONAVENTURA!! Incursione sulla sinistra di Biraghi che mette al centro una palla rasoterra tesa. Bonaventura la colpisce all’altezza del dischetto di prima. Palla sul palo e poi in faccia al portiere. Carambola sfortunata che finisce in rete. Fiorentina in vantaggio!

9′ Ci prova Milenkovic con una sassata da fuori area. Il portiere respinge a due mani la conclusione centrale

8′ Saponara guadagna una buona punizione sulla sinistra. Biraghi crossa, ma la difesa avversaria spazza bene

3′ Vlahovic prova a lanciare Munteanu in profondità con un passaggio di prima. Spallata al giovane attaccante viola di un difensore della Virtus Vecomp. Tutto regolare per l’arbitro

1′ Comincia la partita. Fiorentina in completo viola, Verona in maglia e pantaloncini bianchi. La squadra gigliata attacca da sinistra a destra

Tutto pronto per l’inizio dell’amichevole tra Fiorentina e Virtus Verona.

MOENA – Alle 17.00 la Fiorentina scenderà di nuovo in campo. Dopo la vittoria di ieri per 9 a 0 ai danni del Levico Terme, oggi si giocherà la quarta e ultima amichevole in Val di Fassa. Italiano e i suoi sfideranno la Virtus Vecomp Verona, squadra che milita in Serie C. Come sempre Fiorentinanews vi offre la consueta DIRETTA TESTUALE per poter seguire la Fiorentina in questa sfida precampionato.