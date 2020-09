La Fiorentina sceglie Kappa, ma non è la sola. Ecco gli sponsor tecnici della prossima stagione

La Serie A è pronta a ripartire durante il prossimo weekend, con la sfida d’apertura tra Fiorentina e Torino. Un campionato che, nonostante sia passato appena un mese, presenta diverse novità rispetto a quello precedente, soprattutto per quel che riguarda i nuovi sponsor tecnici. Non sono poche infatti le squadre che hanno cambiato produttore. Tra queste figura anche la Fiorentina di Commisso.

Il marchio Kappa sposato dai viola, in questa stagione, sarà vestito da 4 squadre: Fiorentina, Napoli, Genoa e il neopromosso Benevento. Il club di Rocco Commisso la scorsa stagione mostrava sul petto il simbolo di Le Coq Sportif. Lo sponsor più gettonato tra i club nella nostra Serie A rimane però Macron, che ha conquistato anche la new entry Sampdoria. Oltre ai blucerchiati, infatti, presentano il tipico simbolo dell’omino con le braccia in alto altre quattro squadre: Lazio, Hellas Verona, Bologna e Udinese.

Il Sassuolo invece ha abbandonato Kappa per passare a Puma, sponsor tecnico anche del Milan. Due squadre di Serie A le avrà anche Adidas che, oltre alla Juventus, ha accolto il Cagliari. Ancora con Nike, invece, Inter e Roma, anche se i giallorossi cambieranno a partire dalla stagione 2021/2022. Ultimo sponsor tecnico con due squadre, Joma, presente sulle maglie di Atalanta e Torino.

Infine, a quota uno, Zeus, Acerbis ed Erreà. Il primo, l’azienda di abbigliamento sportivo con sede a Torre Annunziata, infatti, vestirà il Crotone per l’undicesimo anno consecutivo. Prima promozione storica ottenuta dallo Spezia con le maglie targate Acerbis, ormai sponsor tecnico dei liguri dal 2015. Partnership datata (dal 2006) anche quella tra Parma e l’aziende parmense, Erreà.

Ecco l’elenco degli sponsor tecnici della Serie A 2020/2021:

Atalanta – JOMA

Benevento – KAPPA

Bologna – MACRON

Cagliari – ADIDAS

Crotone – ZEUS

Fiorentina – KAPPA

Genoa – KAPPA

Hellas Verona – MACRON

Inter – NIKE

Juventus – ADIDAS

Lazio – MACRON

Milan – PUMA

Napoli – KAPPA

Parma – ERREA’

Roma – NIKE

Sampdoria – MACRON

Sassuolo – PUMA

Spezia – ACERBIS

Torino – JOMA

Udinese – MACRON