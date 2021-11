La Fiorentina scollina e vede quasi la discesa: un cammino che ingolosisce verso il mercato di gennaio

Che prescinda o meno dalla posizione di classifica, il prossimo mercato di gennaio della Fiorentina dovrà avere tenore ben diverso rispetto agli ultimi due. La società viola ha l’occasione di completare una rosa che sta facendo già piuttosto bene ma che ha palesato limiti che in estate si era cercato di coprire e far passare come inesistenti. Il campo invece ha parlato e lo ha fatto chiaramente e potrà farlo a maggior ragione dopo questa sosta: come sottolinea La Nazione infatti, la Fiorentina ha praticamente scollinato con il Milan e sarà attesa poi da un paio di mesi di partite alla portata, con cui incrementare il proprio bottino in vista di gennaio.

Saranno 7 le gare fino a fine 2021, 4 in casa e 3 fuori, più la Coppa Italia col Benevento: dopo aver seminato bene, per la squadra di Italiano potrebbe arrivare il momento di massimizzare il raccolto.