“La Fiorentina se la può giocare con tutte. Il passaggio del turno non sarà in discussione”

La vittoria della Fiorentina sull’RFS è stata commentata anche dagli ospiti negli studi di DAZN, Gigi Di Biagio e Alessandro Matri che bhanno parlato delle possibili avversarie dei Viola in Conference League:

“La Fiorentina se la può giocare con tutte le squadre, è alla terza vittoria di fila tra campionato e coppa. Quindi non voglio fare nomi” ha detto l’ex ct dell’U21 italiana.

“È più facile trovare un’avversaria per la Fiorentina che per la Roma (che dovrà vedersela con le retrocesse dalla Champions League ndr). Non credo che i Viola debbano temere nessuno in vista del passaggio del turno” ha concluso l’ex centravanti gigliato.