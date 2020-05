La Fiorentina segue da vicino un giovane talento del Chievo. Ma la concorrenza delle big è alta…

Tanti occhi su Veronello. Anche quelli di Juve, Inter e Fiorentina che continuano a monitorare da vicino Pietro Rovaglia, sotto contratto fino al 2023, dalla prossima stagione fuoriquota per la Primavera ma comunque talento che in molti vorrebbero immagazzinare nel proprio parco giocatori. Tutti sicuri che il suo valore non potrà che lievitare, come certificato dalle prime due apparizioni con l’Italia Under 19 di Alberto Bollini la prima delle quali condita col gol alla Slovenia. A riportarlo è L’Arena.