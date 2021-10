La Fiorentina segue un giovane talento croato. L’agente: “C’è anche il Milan, non sono stupito visto il potenziale”

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul trequartista classe 2003 Lukas Kacavenda. Originario di Zagabria, il ragazzo croato gioca per la NK Lokomotiva Zagreb, società che milita nel massimo campionato. Uno dei suoi agenti, Marko Naletilić ha confermato l’interesse dei viola per il giovane in una sua intervista a SN:

“Abbiamo già una serie di richieste per Kacavenda, un gran numero di club si sono fatti avanti. Milan, Wolfsburg e Fiorentina, tra gli altri, hanno sottolineato il loro interesse, per non parlare ulteriormente. E non è niente di strano. Lukas è un giocatore giovane e tremendamente dotato, e ha già continuità di partite nel club e nella nazionale. Tutto ciò che facciamo, lo facciamo insieme. Lukas, la sua famiglia, il club e io, stiamo pianificando congiuntamente il suo futuro.

E ancora: “Al momento nessuno di noi è sostenitore dell’idea di andare subito all’estero! La pratica, infatti, ha dimostrato che non è bene che giocatori così giovani vadano all’estero nella loro adolescenza. Questa è, ovviamente, una regola che ha le sue eccezioni, ma il nostro piano è che Lukas acquisisca esperienza in Croazia. Posso dire che Lukas non andrà da nessuna parte dal Kaiser almeno fino alla prossima estate”.

Per lui in questa stagione 12 presenze, 3 gol e un assist con la maglia della NK Lokomotiva Zagreb.