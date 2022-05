Secondo quanto riportato da Rete8, ci sarebbe anche la Fiorentina sull’attaccante del Pescara classe 2005 Marco Delle Monache. Pradè e Barone seguono da vicino il giovane talento offensivo che è stato convocato anche in azzurro per l’Europeo Under 17.

Su di lui ci sono anche Sampdoria, Milan e Juventus. Il suo contratto, appena rinnovato a febbraio, scade nel 2024.