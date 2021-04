“La Fiorentina? Senza capo nè coda. A volte i giocatori sono presuntuosi. Amrabat? Il fratello di quello di Verona”

Il doppio ex di Verona-Fiorentina, Celeste Pin è intervenuto sulle colonne de L’Arena parlando della Fiorentina: “Una squadra senza né capo né coda. È stato così con Montella, con Iachini e pure con Prandelli. Credo che a volte siano presuntuosi perchè le qualità le avrebbero ma giocano sì e no un tempo. Prendete Amrabat. È il fratello di quello che ho ammirato a Verona. D’accordo lui non ha quasi mai giocato nel suo ruolo ma qualcosa in più avrebbe dovuto dare ed invece niente. Non c’è gruppo. Solo tante bella parole e basta. L’anno scorso Juric aveva in pratica già firmato, almeno così si diceva, poi Commisso riconfermò Beppe (Iachini, ndr). Lui è un buon tecnico e un grande lavoratore. I problemi sono altri.