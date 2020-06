La Fiorentina sfida l’Atalanta per Miranchuk: ecco quanto costa il centrocampista russo

Sarebbe uo dei colpi chiesti da Beppe Iachini: Aleksey Miranchuk, centrocampista russo del Lokomotiv Mosca, seguito in Italia anche dall’Atalanta. Il giocatore piacerebbe molto all’allenatore viola che lo vorrebbe in rosa per la prossima stagione. Il venticinquenne ha il contratto in scadenza nel 2021 e ha una clausola rescissoria inferiore ai 10 milioni di euro. In vantaggio attualmente sembra essere il club bergamasco, anche perché i nerazzurri sono in piena corsa per l’Europa. A riportarlo è Calciomercato.com

