La Fiorentina si aggiudica un (altro) giovane portiere, ma il motivo dell’acquisto si potrebbe celare dietro a un probabile addio

La Fiorentina si è aggiudicata il portiere classe 2003 Ivan Andonov, che la prossima settimana sarà a Firenze per firmare il suo nuovo contratto che lo legherà (in prestito dal Levski Sofia) alla società viola. La Primavera della Fiorentina però, in rosa ha già Chiorra, Luci, Fogli e Ricco (che si allena con la Prima Squadra). Quale potrebbe essere dunque il motivo di un altro innesto tra i portieri?

Secondo quanto appreso da Fiorentianews.com, con la squadra di Alberto Aquilani si allenerà da ora in poi anche Federico Brancolini, terzo portiere viola classe 2001, fino ad oggi sempre a disposizione di Prandelli in Prima Squadra. Un’involuzione che potrebbe essere legata alla volontà del ragazzo di non rinnovare il proprio contratto con la società viola, in scadenza nel 2022. Un altro indizio è arrivato proprio domenica scorsa, quando al suo posto nella trasferta di Napoli è stato convocato come terzo portiere Jacopo Ricco.

In ogni caso, con l’arrivo di Andonov, la Fiorentina si è cautelata. A Firenze i portieri adesso di certo non mancano.