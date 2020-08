La Fiorentina si allena al Franchi, ma senza Zurkowski e Terzic. Ecco il motivo della loro assenza

In questi minuti la Fiorentina si sta allenando al Franchi per la sessione pomeridiana. E’ presente regolarmente Franck Ribery, mentre non si vedono Zurkowski e Terzic. Il motivo, come raccolto da Fiorentinanews.com, è che i due giocatori sono già in procinto di recarsi a Empoli per unirsi alla loro nuova squadra. Salvo complicazioni, infatti, già domani o dopodomani dovrebbe arrivare l’ufficialità. Da segnalare inoltre il rientro in gruppo di Eysseric, mentre Agudelo è tornato a casa colpito da una leggera otite.

0 0 vote Article Rating