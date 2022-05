La Fiorentina si butta via un’altra volta e il Milan si avvicina allo Scudetto, Zurkowski illude soltanto l’Empoli, battuto dal Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un finale di stagione piuttosto avvilente, povero di gol e punti per la Fiorentina che cede proprio nel finale in casa del Milan, pagando l’ennesimo errore di un singolo in un momento clou. I rossoneri allungano così in classifica e vanno per il momento a +5 sull’Inter.

Sull’altro campo invece, successo esterno del Torino in casa dell’Empoli: azzurri avanti grazie a Zurkowski ma poi le espulsioni di Verre e Stojanovic e la tripletta di Belotti (due su rigore) a ribaltare la gara.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 77, Inter 72, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma 58, Fiorentina 56, Atalanta 55, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 42, Empoli 37, Spezia, Sampdoria 33, Cagliari 28, Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia 22*.

*una partita in meno