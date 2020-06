La Fiorentina si defila per Nainggolan, ecco le motivazioni

Radja Nainggolan, bombardato dalle mille ipotesi quotidiane sul suo futuro, pensa a chiudere nel migliore dei modi la sua stagione. Molte cose possono cambiare nei prossimi tre mesi e il Ninja al momento non rientra in quelle questioni prioritarie, che insomma richiedono una certa rapidità, nel calendario personale dell’ad Beppe Marotta e del ds Piero Ausilio. Di certo la società è stata spettatrice interessata del percorso di Radja in Sardegna e, al di là dei 5 gol e 6 assist che pure certificano l’immutata qualità del giocatore, ne ha apprezzato il low profile non proprio sempre presente nelle sue stagioni passate.

Aspetti questi che hanno contribuito a far cambiare idea all’Inter, club con il quale Nainggolan mantiene un contratto fino al 2022 e adesso disposto a valutare al termine della stagione una eventuale permanenza sotto la guida del suo primo estimatore: Antonio Conte. Come riporta TMW, si è parlato dell’interesse dell’Atalanta e della Fiorentina, ma entrambe in verità non stanno pensando al belga e per diversi motivi: età, costo (non meno di 20 milioni), stipendio (da 4,5 milioni netti) e progetti che vedono lontano un innesto di questo tipo in rosa.