La Fiorentina si libera con una vittoria dell’ultima big: il calendario adesso può aiutare

Fiorentina-Milan era l’ultimo big match per la squadra viola del girone d’andata. Da qui fino alla fine dell’anno solare, con l’ultima gara del girone d’andata che sarà il 22 dicembre, tutte gare “abbordabili” per la squadra di Vincenzo Italiano, che dovrà dimostrare di poter stare in zona Europa guadagnando più punti possibili dalle squadre di medio-bassa classifica.

Sei partite nel mirino (sette con quella di Coppa Italia contro il Benevento. Si parte dalla trasferta di sabato a Empoli, poi il turno infrasettimanale in casa contro la Sampdoria di martedì. Lunch match a Bologna domenica 5 dicembre, per aprire un mese pieno di gare. Sabato 11 dicembre al Franchi contro la Salernitana e mercoledì 15 per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Benevento. Poi Sassuolo in casa (19 dicembre) e Hellas Verona fuori casa (22 dicembre) per finire l’anno e la prima parte di campionato.

Fino a ora l’unico passo falso contro le “non-big” fuori casa contro il Venezia, in una sconfitta che brucia ancora. Nessuna sosta, nessuno stop: adesso tutto d’un fiato fino alla fine.