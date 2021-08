La Fiorentina si muove anche per gli altri reparti. Rispunta l’idea Candreva, in mediana…

Non c’è soltanto la difesa al centro dei pensieri dei dirigenti della Fiorentina. A centrocampo, in attesa del ritorno a Firenze di Sofyan Amrabat (LEGGI QUI), si valutano le occasioni. Per il momento, il titolare in cabina di regia è Erick Pulgar, con il giovane Alessandro Bianco come alternativa. Gli uomini mercato viola studiano quello che sta succedendo intorno, in attesa di qualche occasione che potrebbe essere rappresentato da Ellyes Skhiri del Colonia o Stefano Sensi dell’Inter.

Per l’esterno d’attacco rimane in corsa il nome di Riccardo Orsolini. In caso di addio di José Callejon, la Fiorentina potrebbe tornare su profili come Antonio Candreva o Josip Brekalo. Praticamente certo, infine, l’addio di Christian Kouame. A riportarlo è La Nazione.