La Fiorentina si muove: tornano in voga due vecchi obiettivi per il centrocampo

La Fiorentina è al lavoro per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, durante la trasmissione L’Originale, la società viola starebbe trattando nuovi innesti tra difesa e centrocampo.

Sul capitolo terzini, mercoledì si svolgerà l’incontro tra l’agente Mario Giuffredi e la Fiorentina.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, torna in voga il nome di Giacomo Bonaventura, giocatore in uscita dal Milan e cercato anche da altre società di Serie A.

La storia dell’amore tra Inter e Borja Valero, inoltre sembrerebbe al capolinea. I nerazzurri non rinnoveranno il contratto con lo spagnolo che finirà nella lista svincolati. Sempre secondo Sky, Borja Valero potrebbe tornare nella sua Firenze.