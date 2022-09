La Fiorentina si pone un altro obiettivo: svuotare l’infermeria dopo la sosta

Quella di oggi contro il Verona sarà per la Fiorentina l’ultima fatica prima della pausa, pur restando ancora in una situazione di totale allarme rosso. Stando a quanto riferito oggi da La Nazione, la sensazione è che, per la ripresa del campionato a inizio ottobre, l’infermeria della Fiorentina con i vari infortunati come Milenkovic e Gollini, e Martinez Quarta e Gonzalez non ancora a pieno regime seppur convocati quest’oggi, si sarà quasi del tutto svuotata. Ai box resteranno soltanto Castrovilli, atteso in campo a primavera, e Dodô, che ne avrà ancora almeno fino a fine ottobre per recuperare dall’infortunio accusato la scorsa settimana.

Per questo motivo contro il Verona, undicesimo appuntamento di questo inizio di stagione in appena 35 giorni, servirà solo stringere i denti prima di poter tirare per un istante il fiato. Recuperare più pedine possibili sarà fondamentale per il percorso che la Fiorentina dovrà proseguire tra campionato e Conference League.