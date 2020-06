La Fiorentina sogna Thiago Silva. Come sta il brasiliano? I dati delle ultime stagioni

Dopo Franck Ribery, il prossimo colpo della Fiorentina a parametro zero potrebbe essere Thiago Silva. Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia dell’interessamento della Viola per il difensore brasiliano, che a fine stagione lascerà il Paris Saint-Germain dopo otto lunghi anni. Capitano e simbolo della società transalpina, l’ex Milan è stato uno dei migliori difensori centrali dell’ultimo decennio, ma ha ancora tanto da dare al mondo del calcio. 36 anni a fine settembre, Thiago Silva vorrebbe giocare ancora per un paio di stagioni in Europa prima di tornare in Brasile per chiudere la carriera. La società di Rocco Commisso ha già mosso i primi contatti con l’entourage del giocatore, che si è detto interessato ad ascoltare l’offerta gigliata. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma soltanto il fatto che la società pensi a profili del genere basta per dare un’idea delle ambizioni della Viola a stelle e strisce.

La domanda delle domande, che gira dal tardo di pomeriggio anche sui social, riguarda le condizioni fisiche di Thiago Silva. Come sta il brasiliano? A giudicare dai dati di questa stagione, benone. Il capitano del PSG ha giocato 21 partite su 27 di Ligue 1, saltandone una per turnover, una per una sindrome influenzale e quattro per infortunio. In Champions League, invece, ha giocato 6 gare su 8: un’assenza nell’ultima giornata del girone, a qualificazione ampiamente conquistata, e l’altra nel ritorno degli ottavi contro il Dortmund per un guaio muscolare. Dati che lasciano ben sperare, così come quelli della stagione precedente. Tolte le ultime partite di campionato, saltate per un intervento al menisco, Thiago Silva ha sempre guidato la difesa dei parigini.

A 36 anni è naturalmente impossibile immaginarsi di vederlo in campo dal 1′ per tutte le partite del campionato. Una trentina di partite giocate ad alto livello, come fatto all’ombra della Tour Eiffel nell’ultima stagione, è quanto di meglio si potrebbero auspicare i tifosi della Fiorentina. Sintomo di una condizione fisica, nonostante l’età, ancora accettabile per un trentaseienne che gioca ad alti livelli da ormai tanti anni. La Viola sogna l’arrivo di un altro pezzo da novanta, che metterebbe tutto il suo background a disposizione dei tanti giovani di talento presenti in riva all’Arno. E, a dispetto di quel che ne pensano i tifosi che ieri hanno usato i social per esprimere il proprio malcontento verso quest’operazione, l’arrivo di Thiago Silva sarebbe tanta roba.