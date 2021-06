Nonostante i tanti strascichi dopo la vicenda Gattuso, il mercato della Fiorentina resta vivo. Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona, non rientrerebbe nei piani del club catalano e per questo gli apprezzamenti non mancano.

Oltre ai viola sarebbero vigili sul calciatore anche Napoli e Milan. Per adesso, come scrive La Nazione, solo sondaggi, atti soprattutto a capire l’eventuale disponibilità del giocatore.