La Fiorentina sonda il terreno per Orsolini ma tutto dipenderà da un’eventuale cessione…

Dopo l’affare di un anno fa che ha coinvolto Erick Pulgar, come scrive Il Resto del Carlino, l’asse Firenze-Bologna potrebbe di nuovo riaccendersi con il nome di Riccardo Orsolini che pare essere finito sui taccuini della dirigenza viola nel caso in cui Federico Chiesa in estate dovesse lasciare Firenze. Orsolini, che recentemente ha cambiato procuratore, ha da poco rinnovato il contratto con tanto di adeguamento anche se a differenza di Pulgar non c’è una clausola rescissoriapertanto il futuro del numero 7 rossoblù passerà dalla decisioni della dirigenza, la quale si è detta tranquilla della situazione.

