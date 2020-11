La Fiorentina sorride per i tamponi dei Nazionali. Le ultime su Callejon

Arrivano buone notizie per la Fiorentina a due giorni dalla partita contro il Benevento. Nella giornata di ieri sono tornati a Firenze i giocatori che avevano risposto alla chiamata delle proprie Nazionali. Si tratta di Milenkovic, Vlahovic, Amrabat, Caceres, Martinez Quarta e Pulgar, che si sono sottoposti ai tamponi di rito. I risultati di oggi fanno sorridere mister Prandelli, visto che sono tutti negativi e si stanno già allenando in gruppo. Assieme a Callejon, che dopo aver smaltito il Covid-19 si è rimesso al lavoro e domenica verrà convocato per la sifda contro i campani.

