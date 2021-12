La Fiorentina spara alto per Milenkovic: il Milan pronto a cambiare obiettivo

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’interesse del Milan per Nikola Milenkovic, rilanciato da La Gazzetta dello Sport che parlava anche di una clausola da quindici milioni di euro presente nel contratto del giocatore. Una versione smentita dalla Fiorentina, che continua a fare una richiesta importante per il proprio difensore centrale in scadenza nel 2023.

Per questo, visto che la Lazio sta facendo altrettanto con Luiz Felipe, il Milan è pronto a richiamare Mattia Caldara dal prestito al Venezia. Necessario un esborso economico da riconoscere al club lagunare, con il quale l’ex difensore dell’Atalanta sta ritrovando quella continuità di rendimento mai avuta nelle ultime stagioni a causa degli infortuni.