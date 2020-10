La Fiorentina spara un’offertona per Belotti. Ma Cairo dice di NO anche stavolta

La Fiorentina non molla Andrea Belotti, anzi rilancia. Stando a quello che ha riportato stamani Tuttosport, giusto l’altro ieri i viola si sono fatti sotto con il Torino, aumentando la proposta. Già a gennaio Commisso aveva messo sul piatto 40 milioni di euro; adesso è arrivato invece vicino ai 50. Ma anche in questo caso è arrivata la risposta negativa da parte del proprietario granata Cairo. Per il numero uno del Toro, Belotti è non si vende.

