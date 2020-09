La Fiorentina spinge per Demme. Il Napoli non lo considera incedibile. Ecco la richiesta di De Laurentiis

La Fiorentina insiste per il centrocampista del Napoli, Diego Demme. Questa è la notizia che rilancia il quotidiano partenopeo, Il Mattino. L’italotedesco potrebbe essere il rinforzo a centrocampo atteso da Iachini, anche perché il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis non lo ha certo dichiarato incedibile. Secondo quanto riportato dalla fonte citata la richiesta per la cessione a titolo definitivo è di 25 milioni di euro.

