La Fiorentina sposta il tiro sul Sud America. Per De La Vega si è scomodato Gattuso, ma in Argentina…

L’arrivo di Burdisso ha permesso alla Fiorentina di spostare l’attenzione del proprio mercato anche verso il Sud America e in particolare verso alcuni giocatori argentini o che giocano in Argentina.

E anche il neo tecnico viola, Gattuso, ha fatto la sua parte. Per rendersi conto delle qualità dell’esterno offensivo De La Vega, lo ha visionato di persona in un Danimarca-Argentina Under 23.

Piede destro e prevalentemente gioca a destra, De La Vega all’occorrenza può anche andare sulla corsia opposta.

Da De La Vega a De La Cruz il passo è breve, almeno a livello di cognome. Uruguaiano che gioca nel River Plate, il centrocampista offensivo è un altro di quei nomi da tenere in considerazione per questo mercato.

E infine anche Weigandt, terzino destro in fase di crescita, di proprietà del Boca Juniors che verrà tenuto ancora sotto osservazione.