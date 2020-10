La Fiorentina spreca il doppio vantaggio contro lo Spezia. Simeone fa volare il Cagliari Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

In vantaggio per 2-0 dopo appena 4′, la Fiorentina è riuscita a farsi rimontare dallo Spezia: 2-2 il risultato finale del Manuzzi di Cesena, lo stadio in cui giocano i liguri. La Viola a segno nei primi minuti con il colpo di testa di Pezzella, che sfrutta il blocco di Milenkovic sul corner di Pulgar. Raddoppia Biraghi, che spinge dentro un traversone di Lirola. La squadra di Italiano accorcia le distanze al 39′ con Verde, che sfrutta una clamorosa ingenuità di Caceres per battere Dragowski. Al 75′ il gol del definitivo 2-2 di Farias, che approfitta di una difesa di Iachini disattenta e fa secco il polacco con un tiro sul secondo palo.

L’altra partita delle 15 ha visto affrontarsi il Torino e il Cagliari: alla fine a prevalere sono stati i sardi per 3-2, trascinati dalla doppietta di Giovanni Simeone. I granata partono forte e vanno avanti con il rigore di Belotti: tra il 12′ e il 19′ gli uomini di Di Francesco si portano avanti grazie a Joao Pedro e all’ex attaccante della Fiorentina. Nella ripresa il Gallo pareggia i conti al 49′, ma al 73′ Simeone segna il gol che vale la vittoria per il Cagliari.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Sassuolo 10, Atalanta 9, Juventus, Napoli 8,, Inter 7, Sampdoria, Verona, Benevento 6, Fiorentina, Cagliari, Spezia, Roma, Lazio 4, Genoa, Spezia, Bologna, Parma 3, Crotone 1, Udinese, Torino 0.