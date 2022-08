“La Fiorentina sta lavorando meglio di Napoli e Lazio. Da risolvere i rebus Milenkovic e Jovic”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto a TMW Radio per parlare anche di Fiorentina. Questo il paragone che ha fatto tra Napoli, Lazio e proprio la società viola: “Ad oggi la Fiorentina ha fatto meglio. La Lazio ha dovuto fare dei ricambi e ha la mina di Luis Alberto. Era prevedibile, poteva essere evitata una situazione del genere. La Lazio deve avere pazienza e non guardare dall’altra parte del Tevere. Sta facendo una politica opposta, che alla lunga può risultare positiva ma nel breve serve l’aiuto di tutti”.

E ancora: “La Fiorentina ha il punto interrogativo di Milenkovic ma ha fatto un ottimo mercato. Se riesce ad acquistare due giocatori per completare la rosa, c’è entusiasmo. Poi c’è da capire se Jovic farà gol. A Napoli Spalletti ha parlato chiaro. E’ un passo indietro, si è indebolita”.