La Fiorentina stacca il Bologna e supera la Roma: il quinto posto è viola! Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una vittoria bellissima e perentoria quella della Fiorentina a Bologna, che vuol dire ritorno al successo in trasferta e acuto in uno scontro diretto in zona europea. Le reti di Maleh, Biraghi e Vlahovic valgono il 2-3 ma soprattutto il sorpasso alla Roma e il quinto posto in solitaria. Leggete e godete:

L’attuale classifica di Serie A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina 27, Roma 25, Juventus, Bologna 24, Lazio 22, Verona, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.