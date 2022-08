La Fiorentina studia l’alternativa a centrocampo: dieci milioni per Bajrami possono bastare, ma c’è Zanetti a fare muro

Come è ben noto l’obiettivo principale della Fiorentina per il centrocampo resta Giovani Lo Celso del Tottenham, ma una valida alternativa rimane Nedim Bajrami dell’Empoli. Come precisato dal Corriere Fiorentino in edicola oggi l’allenatore degli azzurri Paolo Zanetti vorrebbe tenersi stretto il centrocampista albanese come perno della squadra.

Ma con un’offerta di 10 milioni di euro o superiore da parte dei viola potrebbe far vacillare la società azzurra, e magari l’inserimento del cartellino di Zurkowski potrebbe anche convincerla definitivamente a chiudere l’affare. La priorità come detto resta Lo Celso, ma la Fiorentina sta preparando il terreno adeguato per impostare questa trattativa nel momento più utile.