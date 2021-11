La Fiorentina subisce quasi la metà dei gol a tempo scaduto: e c’è un difetto ereditato su cui Italiano deve ancora lavorare

Purtroppo, a tratti, si rivede ancora in parte la Fiorentina delle due precedenti stagioni, quella impaurita e del tutto incapace di gestire i momenti e i risultati. E poi capace di combinare disastri a tempo scaduto. Solo a tratti per fortuna, altrimenti non parleremmo di una squadra che in qualche modo ammicca all’Europa ma ieri a Empoli sono riemersi vecchi, odiosi, fantasmi. Intanto quello del gol “in coppia”: è addirittura la terza volta in stagione, che la squadra viola subisce una rete e nel giro di due minuti subito un’altra, rovinando le partite (solo col Milan poi era andata bene, con l’Inter invece no).

Poi c’è il problema dei gol a tempo scaduto o quasi: dei 19 incassati dalla squadra viola sono ben 7 quelli oltre l’85’ (il 37%), alcuni ininfluenti (Torino e Genoa ma anche Milan e il terzo interista), altri che invece sono costati carissimo (con la Juve e i due di ieri). Quasi come se la squadra improvvisamente entrasse in balìa degli eventi, perdendo il controllo del volante che invece mediamente viene tenuto ben saldo tra le mani (a differenza del passato). Un vizio di insicurezza che purtroppo attanaglia ancora questa squadra, una maledetta eredità ancora da estirpare del tutto.