La Fiorentina sulle tracce del nuovo Mascherano

Diversi club di Serie A si sono già mossi per poter mettere sotto contratto colui che è stato soprannominato come il ‘nuovo Mascherano‘. Si tratta di Martin Bellotti, 18 anni, centrocampista del Newell’s Old Boys.

La Fiorentina viene data come molto interessata al ragazzo, ma parte in ritardo rispetto al Parma. “Quello gialloblu è il progetto a cui credo maggiormente, per il piano che hanno di far crescere giovani talenti in futuro” ha detto il suo procuratore, Jonathan Trullols.

Bellotti ha già fatto parte delle nazionali giovanili del proprio paese.