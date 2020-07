La Fiorentina supera il Parma, aggancia il Cagliari ma soprattutto… si salva matematicamente. Spareggio salvezza al Genoa. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Missione compiuta: la Fiorentina torna a vincere in casa dopo 7 mesi battendo il Torino per 2-0 e grazie alla sconfitta del Lecce sul campo del Genoa conquista matematicamente la salvezza. Non solo, perché la squadra viola ha superato il Parma e raggiunto il miracoloso Cagliari a quota 42. Nelle altre sfide, vittoria del Genoa grazie a Sanabria e all’autogol di Gabriel mentre il Napoli batte in extremis l’Udinese con Politano.

Brescia-Spal 2-1

Fiorentina-Torino 2-0

Genoa-Lecce 2-1

Napoli-Udinese 1-1

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 77, Inter, Atalanta 71, Lazio 69, Roma 57, Milan, Napoli 56, Sassuolo 48, Verona 45, Bologna 43, Fiorentina, Cagliari 42, Sampdoria 41, Parma 40, Torino 37, Udinese 36, Genoa 33, Lecce 29, Brescia 24, Spal 19.