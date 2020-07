La Fiorentina temporeggia con Mandzukic, ma si aggiunge un’altra pretendente

Dopo aver lasciato la Juventus solamente 6 mesi fa per trasferirsi a giocare in Qatar sembra esser già pronto per tornare in Europa. La voglia di giocare ad alti livelli è ancora quella di un tempo, e il calcio milionario del campionato qatariota non ha placato la sua voglia di vincere. Stiamo parlando dell’attaccante classe ’86 Mario Mandzukic. Nelle scorse settimane, forse per il prospetto di un futuro radioso garantito da Commisso o forse per la grande amicizia nata ai tempi del Bayern che lo lega a Frank Ribery, si erano fatte insistenti voci che avvicinavano il croato alla Fiorentina. Un’operazione non impossibile, ma che dovrà essere eseguita con arguzia e tempismi. Mandzukic infatti, dall’alto del suo secondo posto ai mondiali del 2018, continua a riscuotere appeal: non ultimo la voce di un interessamento dell’Inter, decisa a sostituire il partente Lautaro Martinez.

Quest’oggi, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, sembra essersi fatta avanti l’ennesima pretendente: sembra infatti che la dirigenza del Galatasaray abbia cercato insistentemente contatti con l’entoruage del giocatore. il club turco è pronto a offrire al croato un ruolo di primo piano nella squadra, corredato da un contratto milionario. Il giocatore nicchia in attesa di avere altre offerte allettanti e chissà se già entro i primi di agosto rivelerà la sua nuova squadra.