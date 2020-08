La Fiorentina tenta il colpo Paredes

Il ritorno di Badelj alla Fiorentina non ha dato i frutti sperati. Per questa ragione il club viola si ritrova oggettivamente con l’avere l’esigenza di reperire un playmaker sul mercato. E’ così che, secondo il Corriere dello Sport-Stadio i gigliati si sono concentrati su Leandro Paredes, ex Roma ed Empoli, ora di proprietà del PSG. Per prenderlo ci vorrà pazienza e lavoro; l’accordo potrebbe essere raggiunto sulla base di un prestito, magari con obbligo di riscatto condizionato dal raggiungimento di determinati obiettivi.

0 0 vote Article Rating