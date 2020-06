La Fiorentina tenta un allenatore in rampa di lancio con un’offerta super

La Fiorentina sembra muovere passi concreti per Roberto De Zerbi. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, i viola hanno pronta un’offerta da 1,4 milioni annui per l’allenatore del Sassuolo. De Zerbi è in scadenza con la società emiliana, che vorrebbe annunciarne il rinnovo, con durata più lunga ma meno onerosa rispetto a quella offerta dalla Fiorentina.

