La Fiorentina tiene d’occhio un baby attaccante del PAOK

Si chiama Stefanos Tzimas, ha sedici anni e una settimana fa è diventato il più giovane marcatore della storia del PAOK in competizioni professionistiche. Ma di gol non ne ha segnati solo uno, ne ha segnati ben due, decidendo la sfida tra il PAOK B e Anagennisi Karditsas, in appena mezzora a disposizione.

Il suo nome era già nel taccuino di diverse squadre europee, che lo hanno seguito anche con la Nazionale greca U17. Sulla punta classe 2006, secondo quanto scrive il portale sportime.gr ci sarebbe anche la Fiorentina. La concorrenza, però, sembra essere agguerrita. Tra le squadre interessate i belgi del Club Bruges.