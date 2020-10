La Fiorentina torna su Izzo: ecco la prima offerta al Torino

Viste le difficoltà per arrivare a Martinez Quarta, la Fiorentina è tornato alla caricare per Armando Izzo. Il difensore è in uscita dal Torino e nella difesa a quattro di Giampaolo è una seconda scelta.

La prima offerta della Viola è sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma i granata valutano Izzo almeno 15 milioni di euro e vogliono cederlo soltanto a titolo definitivo. La prima offerta, dunque, non è stata quella giusta, ma se la Fiorentina se non riuscirà a chiudere per Martinez Quarta potrebbe intavolare questo affare su basi diverse negli ultimi giorni di mercato.