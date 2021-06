La Fiorentina traccia già il suo programma estivo: da inizio agosto il rush finale per arrivare al campionato FOTO

E’ tutto apparecchiato per l’estate viola, la prima vissuta con tempistiche normali dopo il closing del 2019 e il Covid del 2020: la prima in cui la Fiorentina potrà lavorare con un po’ di serenità, dopo aver scelto con largo anticipo il suo nuovo allenatore. L’avvio ufficiale sarà il prossimo 9 luglio, con il ritiro a Moena nelle due settimane conclusive del mese e poi il ritrovo a Firenze il 3 agosto per il rush finale della preparazione. Niente tour o gite particolari all’estero dunque per il momento, in attesa del programma delle amichevoli: