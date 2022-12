La Fiorentina travolge anche il Rapid di Mutu e fa sua la International Cup: ottimi segnali per Italiano da Bucarest

Con la prima sfida col Borussia Dortmund ancora in corso, tra non molto sarà già ora della seconda gara per la Fiorentina nella International Cup di Bucarest: contro i padroni di casa del Rapid, guidati dal grande ex Adrian Mutu. Squadra viola che ovviamente cambierà qualche elemento nell’undici di base per una partita che rischia di essere anche ininfluente ai fini del torneo.

Appuntamento alle 15, almeno da programma originale, per la gara e consueta diretta testuale su Fiorentinanews.com. Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

60’+2 Finisce qui! La Fiorentina batte anche il Rapid Bucarest per 3-0 e fa sua la International Cup, avendo battuto i rumeni e il Borussia Dortmund

60′ GOOOLLL!!! Arriva ancora allo scadere il gol della Fiorentina, che suggella vittoria e torneo: ancora Benassi! Kouame lo pesca a centro area, controllo e diagonale alle spalle del portiere!

57′ Accelerata di Terzic che va fino in fondo a sinistra e la mette bassa a centro area piccola ma nessun compagno accoglie l’assist

54′ Azione elaborata della Fiorentina, che si sviluppa prima a destra e poi a sinistra: alla fine va al tiro Distefano che cerca il secondo palo ma Draghia para a terra

52′ Secondo cambio per la Fiorentina: esce Ranieri, anche lui utilizzato in entrambe le gare, e al suo posto entra Biagetti

46′ Tentativo dal limite di Junior Morais e parata finalmente anche per Gollini: destro in corsa ma troppo debole per essere pericoloso

45′ Si prende il giallo anche Amatucci, anche qui una trattenuta ma su Sefer che stava ripartendo

43′ GOOOLLL!!! Eccolo il raddoppio di Benassi! Bella verticalizzazione di Duncan per lo scatto di Kouame, tocco al centro per il compagno che insacca a porta quasi vuota. Fiorentina ancora in porta col pallone e coppa a questo punto ipotecata

41′ Sinistro di Amatucci da fuori area: pallone alto

40′ Rischia un po’ la Fiorentina su un cross pericoloso dalla sinistra, Kayode poi la recupera e si auto lancia, venendo steso da Emmers. L’arbitro non dà vantaggio per ammonire il belga

38′ Occasione enorme e traversa per Benassi! Iacob si allunga male il pallone in disimpegno e Kouame lo costringe all’errore, la recupera Benassi che a tu per tu con Draghia stampa il legno

36′ Si prende il primo giallo Ranieri, che trattiene Dugancic in ripartenza

35′ Si aprono ora gli spazi per la Fiorentina: Kayode si mangia il campo e trova Barak al limite, assist su Kouame che sterza per rientrare ma poi il suo tiro viene ribattuto

34′ Terzic vicino al raddoppio! Il serbo riceve lo scarico di Barak dentro l’area, controlla e cerca il diagonale ma la palla finisce alta

31′ Si riparte e nella Fiorentina c’è Ranieri al posto dello stakanovista Quarta, fin qui sempre in campo

30’+1 Si chiude il primo mini tempo

30′ GOOOLLL!!! Kouame ad un istante dalla fine del primo mini tempo! Bella giocata viola a sinistra, con Terzic che converge e trova il taglio di Distefano: tocco al centro per l’ivoriano, che se la porta avanti e di esterno brucia Moldovan

24′ Qualche brivido viola per un pallone perso da Terzic al limite della propria area: Dugancic scarica il sinistro ma Igor fa muro con la schiena

23′ Contropiede sprecato dalla Fiorentina in 4 contro 2! Break di Duncan che la conduce fino al limite e scarica a Kouame, tocco di esterno al centro ma Barak controlla male ed è poco reattivo, facendosi recuperare da Sapunaru

21′ Pallone pericoloso perso da Kayode a centrocampo e ripartenza del Rapid ma Emmers cross troppo forte

18′ Ancora Benassi! Sempre il più pericoloso, stavolta di testa su cross a rientrare di Distefano. Pallone alto

17′ Pericoloso Benassi! Servito in verticale il centrocampista trova il pallone in area e lo calcia in diagonale ma Moldovan in tuffo la tiene lì

13′ Botta di sinistro di Panoiu! Gollini la osserva e il pallone non esce di molto rispetto all’incrocio dei pali lontano

11′ Giocata deliziosa di Amatucci sull’out mancino a saltare l’avversario e cross insidioso che Moldovan in uscita allontana di pugno

10′ Spesso sollecitati sia Terzic che Kayode per arrivare al cross ma entrambi per ora poco precisi

6′ Punizione insidiosa per il Rapid dalla trequarti laterale ma Kouame allontana di testa

3′ Subito Fiorentina molto alta, Barak si incunea in area conquistando un pallone vagante e toccando a Kayode: cross teso deviato di testa da Benassi ma non verso la porta

1′ Si parte! Inizia la seconda gara viola