La Fiorentina U18 pareggia in casa contro l’ultima della classe ma non perde la testa

Al ‘Magnolfi’ di Calenzano, la Fiorentina U18 di Christian Papalato sfidava la Sampdoria nella gara valida per l’undicesimo turno di campionato. L’incontro è finito in parità, un risultato a sorpresa visti i 21 punti che separano le due squadre. I Viola, infatti, non sono riusciti a sfondare il muro blucerchiato che ha strappato un punto alla capolista.

Uno 0-0 che comunque non macchia la classifica dei giovani Viola, che restano primi a tre punti sopra la Roma. Se l’attacco non è riuscito ad andare in porta, la difesa ha retto il proprio stato di forma: con appena sei gol subiti, la Fiorentina si conferma la miglior retroguardia del campionato nazionale U18.