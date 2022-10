La Fiorentina U18 pareggia la sfida al vertice contro la Lazio e rimane capolista

Questo pomeriggio la Fiorentina U18 di mister Papalato è scesa in campo al Bartolozzi di Scandicci contro i pari età della Lazio. Scontro al vertice tra le due compagini: viola primi e biancocelesti secondi. Ad aprire le danze proprio la Fiorentina, con il gol di Ievoli al 6′. Nella ripresa gli ospiti riportano il punteggio in parità grazie alla rete di Petrucci al 56′. La squadra viola rimette la testa avanti a 5 dalla fine con Ofama, ma il vantaggio gigliato dura appena un minuto, perché Oliva segna il nuovo pareggio all’86’. Finisce 2-2, con la Fiorentina che rimane al primo posto a 10 pt, segue la Lazio a 9 (e una partita in più.