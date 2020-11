La Fiorentina? Una squadra che meriterebbe sanzioni, un rendimento così scarso sarebbe motivo più che sufficiente di licenziamento per giusta causa. Una sfilza di zero in pagella

Solo un inguardabile campionario di errori grossolani. Prestazione indecente da parte di tutti i giocatori, nessuno escluso. La Fiorentina, intesa come squadra, meriterebbe sanzioni per scarso impegno, bassa concentrazione e ancor meno attaccamento alla maglia. In qualsiasi altro lavoro, un rendimento così scarso sarebbe motivo più che sufficiente di licenziamento per giusta causa. Questa è oggi la Fiorentina.

Oggi solo aridi e impietosi voti, non spendo parole per questi.

Biraghi – 0 (perché meno non si può dare)

Kouame – 0

Vlahovic – 0

Cutrone – 0

Allenatore: Prandelli – Sv (facciamo alla prossima mister)

