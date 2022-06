La Fiorentina under 18 travolge l’Inter grazie ad un Sene super! Viola in semifinale scudetto

Non c’è stata partita al Bozzi tra Fiorentina ed Inter Under 18 nella gara dei play off andata in scena questa mattina. I ragazzi guidati da mister Papalato hanno vinto con un perentorio 3-0, giocando gran parte della gara in inferiorità numerica a causa del rosso nel primo tempo a Messini. Un risultato ottenuto grazie alla strepitosa tripletta di Sene e con un grande spirito di squadra. Il primo tempo si è chiuso 1-0 grazie ad un gran gol col mancino di Sene, a segno al volo da pochi passi. Raddoppio e tris nella ripresa: prima la punta senegalese va a segno con un gran colpo di testa su corner prima di siglare la tripletta. I viola approdano così alla semifinale scudetto dove affronteranno, il prossimo 16 giungo, il Bologna al Riviera Delle Palme (ore 17.00).

Le formazioni iniziali scese in campo:

Fiorentina: Tognetti, Kayode, Messini, Atzeni, Cellai (C), Biagetti, Farneti, Saltamacchia, Sene, Aprili, Bigozzi.

Allenatore: Papalato

Inter: Basti, Marocco, Perin, Stankovic, Stante, Peretti (C), Andersen, Kamate, Owuso, Quieto, Sarr.

Allenatore: Zanchetta