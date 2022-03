“La Fiorentina va già al massimo, ora 2-3 innesti di qualità per alzare l’asticella. Commisso e Barone, che ne dite?”

Editoriale su La Nazione da parte di Cosimo Zetti, che guarda già oltre a ciò che a questa squadra potrà e dovrà essere aggiunto per trasformarla da incompiuta a squadra di rango:

“La tattica è importantissima, è sull’identità di gioco che si costruisce una squadra, ma se il copione viene interpretato da attori che faticano a finalizzare, la Fiorentina rischia di restare un’incompiuta. A questo punto, almeno in chiave futura, diventa necessario alzare l’asticella, anche perché è la sensazione che questa squadra stia già viaggiando a 100 all’ora, quasi al massimo delle proprie possibilità. Andare oltre sembra sia difficile e per farlo servirebbero almeno 2-3 innesti di alta qualità, gente esperta, cinica, di carattere. Potrebbe essere un ragionamento da incontentabili, è vero. In fin dei conti la Fiorentina è uscita da San Siro con un bellissimo pareggio, che non pregiudica neppure la corsa all’Europa. Ma per puntare in alto, Italiano docet, bisogna guardare sempre al massimo obiettivo. Commisso e Barone, voi che ne pensate?”.