La Fiorentina valuta un ingresso anche in difesa. Due piste da tenere d’occhio

Il mercato della Fiorentina non è finito. Intanto c’è in piedi uno scambio con l’Empoli che potrebbe coinvolgere ben tre giocatori, ma non solo.

Secondo quanto riportato stamani da La Nazione, i viola stanno valutando anche un possibile ingresso in difesa, nel caso in cui partisse Nastasic.

Da tenere d’occhio la pista che porta a Nikolaou dello Spezia. In alternativa a Empoli c’è Ismajli, che Italiano conosce dai tempi in cui era alla guida proprio della squadra ligure.