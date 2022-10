La Fiorentina viene surclassata in casa dalla Lazio e prosegue il digiuno di vittorie in campionato

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina-Lazio 0-4 (10′ Vecino, 25′ Zaccagni, 85′ Luis Alberto, 90’+1 Immobile)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor (56′ Milenkovic), Biraghi; Bonaventura (71′ Maleh), Amrabat (56′ Barak), Mandragora; Ikone (46′ Gonzalez), Jovic, Kouame (71′ Saponara).

90’+5 Finisce la gara. La Lazio castiga la Fiorentina per 4-0. Si tratta della seconda sconfitta di fila per i viola in campionato che esce sommersa dai fischi.

90’+3 Barak va al tiro in area, lo mura Patric.

90’+1 Quarto gol della Lazio. Milinkovic-Savic serve Immobile che indisturbato va alla conclusione di potenza verso la porta e cala il poker biancoceleste.

90′ Ci saranno 6 minuti di recupero.

88′ Ci prova con lo scavino dalla sinistra Gonzalez, pallone che finisce fuori.

85′ Gol della Lazio. Immobile apparecchia per la conclusione di Luis Alberto che non lascia scampo a Terracciano. Biancocelesti sul 3-0 contro i viola.

83′ Fiorentina all’attacco, ma la difesa della Lazio è più veloce a pulire l’area.

80′ Conclusione di Luis Alberto, interviene Terracciano in parata.

78′ Cambi nella Lazio: escono Felipe Anderson e Zaccagni, vanno in campo Pedro e Cancellieri.

76′ Cartellino giallo per Lazzari per perdita di tempo.

75′ Ritmi della gara calati, la Fiorentina viene poi ostacolata continuamente dalla Lazio in fase di costruzione.

70′ Ammonito Dodo per la Fiorentina.

72′ Sostituzione anche nella Lazio: esce Marusic, Sarri sceglie Hysaj.

71′ Doppio cambio per i viola: escono Bonaventura e Kouame, Italiano manda in campo Maleh e Saponara.

68′ Ammonito Mandragora per fallo commesso su Milinkovic-Savic.

65′ Occasione per la Fiorentina: sponda di testa di Kouame per Jovic, il centravanti viola stacca in area ma manda alto il pallone.

62′ Errore di passaggio di Terracciano che serve gli attaccanti biancocelesti, risolve poi la difesa viola.

59′ Cambio anche nella Lazio: esce Marcos Antonio, va in campo Luis Alberto.

56′ Cambio nella Fiorentina: escono Amrabat e Igor, tocca a Barak e Milenkovic.

53′ Occasione per la Lazio: Immobile coglie impreparata la difesa viola e va al tiro centrando in pieno la traversa.

50′ Fiorentina che tiene la Lazio nella sua area, biancocelesti schiacciati per il momento.

47′ Kouame serve Bonaventura al limite dell’area, il tiro del centrocampista viola finisce fuori.

45′ Che occasione per la Fiorentina subito nei primi secondi della ripresa! Cross di Kouame per Jovic in area, il pallone arriva con un rimpallo a Gonzalez che a porta vuota non cicca la sfera.

46′ Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Ikone, va in campo Gonzalez.

45’+1 Finisce qui il primo tempo. La Lazio è in vantaggio per 2-0 sulla Fiorentina grazie ai gol di Vecino e Zaccagni.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

45′ Quarta in area la spizza di testa, smanaccia fuori Provedel

44′ Occasione per Mandragora che calcia forte da fuori verso la porta, il suo tiro viene deviato sulla traversa.

42′ Fiorentina che prova ad attaccare con tanti passaggi al limite dell’area, ma i varchi possibili sono pochissimi.

39′ Kouame prova ad innescare Jovic in area ma il cebnravanti viola non arriva sul pallone.

36′ Amrabat pesca Jovic in area il quale smista a Bonaventura per la sua conclusione, la devia la difesa biancoceleste.

34′ Ginocchiata involontaria di Milinkovic-Savic in testa a Quarta su un contrasto di gioco, gioco fermo.

31′ Altra occasione con la Lazio, con Vecino che approfitta di un erroraccio di Bonaventura per prendere il pallone e mirare la porta, para Terracciano.

28′ Ammonito Igor per fallo commesso su Milinkovic-Savic.

25′ Secondo gol della Lazio: cross di Milinkovic-Savic in area, difesa viola immobile e Zaccagni spizza il pallone di testa uccellando Terracciano e siglando il raddoppio biancoceleste.

23′ Il primo ammonito della partita è Amrabat, per aver commesso fallo in in ripartenza su Lazzari. Era squalificato, salterà la prossima partita contro il Lecce.

21′ Fiorentina che torna all’attacco con una serie di cross, insidioso quello rasoterra di Bonaventura su cui Provedel è costretto ad intervenire in uscita bassa.

18′ Ikone va a crossare in area dalla destra, pallone allontanato dalla difesa laziale.

15′ Gara giocata tutta a centrocampo, la Lazio prova costruire di più.

13′ Fiorentina che prova subito a reagire dopo il gol subito, ma la Lazio è molto più guardinga in area rispetto ai minuti iniziali.

10′ Gol della Lazio. Calcio d’angolo battuto da Zaccagni, va l’ex viola Vecino di testa e deposita il pallone in porta. Il giocatore uruguayano non esulta, i biancocelesti sono in vantaggio per 1-0.

7′ Ci prova Ikone con un tiro a rientrare diretto in porta, gli dice no Provedel.

5′ Altra occasione clamorosa gettata, con Jovic che aggancia un gran pallone ma lo spara fuori sottoporta.

4′ Che opportunità sprecata dalla Fiorentina! Kouame pesca Jovic in area che calcia addosso a Provedel, sulla respinta va Ikone di testa ma Patric lo anticipa!

3′ Occasione con Felipe Anderson che va di testa su un lancio lungo provando a superare Biraghi, interviene con calma Terracciano.

1′ Inizia la gara! Forza viol!

Vietato fermarsi: dopo aver ritrovato i gol e la vittoria in Conference League, è tempo di rialzare anche la testa in campionato per la Fiorentina di Italiano. Al Franchi arriva la Lazio che, in caso di successo, si porterebbe al terzo posto in classifica. Sfida ad alta intensità per una Viola che in casa regala sempre partite affascinanti.

Fischio d’inizio alle ore 20:45, arbitra il sig. Maresca, al VAR Aureliano. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

