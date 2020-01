La Fiorentina vince e i tifosi celebrano un protagonista in particolare. “Il miglior presidente che la Fiorentina abbia mai avuto”

Le urla echeggiavano intorno allo stadio 88enne della Fiorentina domenica sera, mentre la folla di casa celebrava una vittoria ristretta che potrebbe rivelarsi cruciale. “L’adulazione”, scrive Bloomberg, non era per un giocatore o un allenatore, ma per il nuovo proprietario del club, Rocco Commisso, il miliardario fondatore della società via cavo americana Mediacom. Il miglior presidente che la Fiorentina che abbia mai avuto”, ha detto Matteo Cupini, 44 anni, un fan viola che ha partecipato alla partita indossando un cappello di zio Sam. “È il numero uno.”