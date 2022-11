La Fiorentina vince e scavalca la Salernitana. Dilaga l’Inter, Torino in scioltezza sulla Sampdoria. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono da poco concluse le tre partite del mercoledì sera della quattordicesima giornata di Serie A. La Fiorentina conquista un importantissimo successo, il terzo consecutivo in campionato, contro la Salernitana. Con questo 2-1, la Viola scavalca proprio i granata, piazzandosi al decimo posto in classifica.

Sugli altri campi, l’Inter ha dilagato contro il Bologna, dopo essere addirittura passata in svantaggio: finisce 6-1 a San Siro. Il Torino, invece, si conferma un’ottima forza in casa e batte una Sampdoria in crisi nera con un 2-0.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 38, Milan 30, Atalanta 27, Lazio 27, Inter 27, Juventus 25, Roma 25, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Bologna 16, Sassuolo 16, Empoli 14, Monza 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.