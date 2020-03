La Fiorentina vince sempre: i viola sono primi in una classifica molto speciale!

La Fiorentina domina una classifica. No, non quella della Serie A, bensì quella Donation League. Ve lo ricordate Claudio Cecchetto? Sì, uno dei pilastri della radiofonia italiana, quello del Gioca Jouer.

Ecco, da disc jokey alle idee per combattere il COVID-19. Cecchetto, infatti, ha creato la Donation League una iniziativa antiCoronavirus ma in relazione col calcio.

Su www.donationleague.it, chiunque, potrà fare una donazione al Team del Dottor Massimo Galli, professore milanese e, prima di donare, dovrà indicare la propria squadra del cuore.

Ogni donazione è un punto in più in classifica per il proprio team. Cosa si vince? Niente, ma si diventa campioni di solidarietà.

Ad oggi, la Fiorentina divide la testa della graduatoria insieme all’Inter mentre sono stati raccolti oltre 1300 in un giorno; l’obiettivo è di raggiungerne 150.000.