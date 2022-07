La Fiorentina vuole blindare Bianco: pronto il rinnovo in attesa di capire il da farsi

C’è un altro giocatore che ha scadenza di contratto al 2023 ed è Alessandro Bianco, ormai da un paio d’estati aggregato al gruppo di Italiano, anche se fin qui sceso in campo solo per pochi minuti in Coppa Italia. Per il momento il classe 2002 non è andato in prestito e potrebbe proseguire il suo lavoro con i grandi, un po’ come fece l’anno scorso anche se lì più per assenza di elementi in rosa. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio intanto, la Fiorentina lo blinderà presto con il rinnovo fino al 2025 per poi capire il da farsi anche con Italiano.